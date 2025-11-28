Газета
Политика

Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США

Ведомости

Украину на переговорах с США представят секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также представители МИДа и разведки. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Скоро будут важные переговоры, там будут наши представители, это начальник генштаба, представители МИДа, секретарь СНБО и наша разведка», – написал Зеленский.

До этого переговорную группу возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Но он, по словам Зеленского, подал в отставку.

Как западные СМИ оценивают обыски у Андрея Ермака

Политика / Международные новости

Глава страны добавил, что решение о новом руководителе офиса пока не принято. «Завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить эту институцию», – заявил Зеленский.

28 ноября в доме Ермака прошли обыски. Сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводили процессуальные действия в рамках расследования коррупционного дела. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что антикоррупционные органы готовят Ермаку обвинение по делу бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие считает организатором многомиллионных откатов в энергетическом секторе.

Агентство Reuters писало, что отставка Ермака может повысить уровень поддержки Зеленского внутри страны и за рубежом, но одновременно способна ударить по репутации самого президента.

