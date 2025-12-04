Bloomberg: Индия арендует у России атомную подводную лодку за $2 млрд
Индия арендует у России атомную подводную лодку сроком на 10 лет. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, стоимость контракта составит около $2 млрд.
По данным собеседников агентства, соглашение уже достигнуто: в ноябре индийская делегация посещала российскую верфь.
«Индия рассчитывает получить судно в течение двух лет, хотя, по словам источников, сложность проекта может привести к более поздним срокам», – поясняет издание.
В Bloomberg уточняют, что речь идет о субмарине, размеры которой превышают габариты атомных лодок, уже состоящих на вооружении Индии. Использовать ее можно будет исключительно для подготовки экипажей – условия договора запрещают участие российской подлодки в каких-либо военных действиях. Индия планирует применять ее для обучения моряков и отработки управления атомными субмаринами на фоне строительства собственных кораблей.
4 декабря президент России Владимир Путин начнет двухдневный визит в Нью-Дели. По словам помощника президента Юрия Ушакова, 4 декабря лидер РФ прибудет в Нью-Дели, где в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Закрытая беседа «тет-а-тет» традиционно будет посвящена чувствительным вопросам двусторонних отношений и международной повестки.