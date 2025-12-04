Bloomberg: Индия арендует у России атомную подводную лодку за $2 млрд

В Bloomberg уточняют, что речь идет о субмарине, размеры которой превышают габариты атомных лодок, уже состоящих на вооружении Индии. Использовать ее можно будет исключительно для подготовки экипажей – условия договора запрещают участие российской подлодки в каких-либо военных действиях. Индия планирует применять ее для обучения моряков и отработки управления атомными субмаринами на фоне строительства собственных кораблей.