ЮАР приостановит активность в G20 до перехода председательства к Великобритании

Ведомости

ЮАР приостановит участие в «группе 20» (G20) до момента, когда председательство в объединении стран не перейдет от США в 2026 г. к Великобритании, заявил в соцсети X пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Примерно в это же время в следующем году Великобритания возьмет на себя председательство в G20. Мы сможем вести конструктивный и содержательный диалог по всем вопросам, которые действительно важны для всего мира, а пока мы берем "рекламную паузу"», – написал он.

По словам Магвеньи, ЮАР не будет обращаться за поддержкой к другим к государствам. При этом, по его словам, некоторые члены G20 уже заверили Преторию в солидарности.

23 ноября Bloomberg писал, что нападки президента США Дональда Трампа на Индию, Бразилию и ЮАР побуждают глав этих государств укреплять связи и выступать против его агрессивной торговой политики. Агентство сообщило об этом на фоне проведения саммита G20 в ЮАР 22–23 ноября. В мероприятии отказались участвовать президент РФ Владимир Путин, Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин. Глава Белого дома также не отправил на саммит делегацию США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, поскольку «в Южной Африке убивают африканеров».

