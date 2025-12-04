МИД: РФ примет ответные меры в случае введения ограничений для рыбаков Фарерами

Захарова напомнила, что 2 декабря парламент Фарерских островов утвердил изменения, которые дают возможность автономии активнее участвовать в антироссийских санкциях, введенных Евросоюзом. По ее словам, эти поправки направлены на «юридическое обоснование запрета на рыболовную деятельность в водах Фарерских островов и на заход в порты архипелага судов российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».