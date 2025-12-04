Газета
МИД: РФ примет ответные меры в случае введения ограничений для рыбаков Фарерами

Российская сторона будет вынуждена рассмотреть принятие ответных мер в случае введения Фарерскими островами ограничений для российских рыбаков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что подобные действия Фарерских островов ставят под вопрос приверженность автономии к соглашению с СССР о взаимных отношениях в области рыболовства. Дипломат объяснила это тем, что Фареры подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества.

Захарова напомнила, что 2 декабря парламент Фарерских островов утвердил изменения, которые дают возможность автономии активнее участвовать в антироссийских санкциях, введенных Евросоюзом. По ее словам, эти поправки направлены на «юридическое обоснование запрета на рыболовную деятельность в водах Фарерских островов и на заход в порты архипелага судов российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».

В Норвегии забеспокоились о потере выгоды из-за ухода российских рыбаков

Политика

«Упомянутый шаг носит беспрецедентный характер, он был принят под абсурдным предлогом якобы причастности российских рыболовных судов к неким гибридным операциям. Не знаю, наверное, какой-то заговор рыб они разоблачили. При этом официальных претензий или подтверждений этих беспочвенных обвинений фарерской стороной предъявлено не было», – заключила Захарова.

KVF2 сообщало, что «за» принятие законопроекта о расширении полномочий при применении санкций в отношении российских судов проголосовали 17 депутатов, 12 высказались «против». По данным издания, власти хотят ввести ограничения в отношении компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд» по аналогии с санкциями ЕС и Норвегии.

