Путин прилетел в Индию

5 декабря в президентском дворце в Нью-Дели состоится церемония официальной встречи российского президента индийской стороной. Путин посетит один из индийских мемориалов, возложит к нему венок, а также впишет свое имя в книгу почетных гостей. После этого начнется деловая часть визита, в ходе которой состоится беседа Путина и Моди в узком составе.