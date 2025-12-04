Путин прилетел в Индию

Путин прилетел в ИндиюПрезидента в Нью-Дели лично встречал Моди
Самолет президента России Владимира Путина приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели.
Путин спустился по трапу, его встретил премьер-министр Нарендра Моди. Они пожали руки и обнялись. Путин и Моди прошли по красной ковровой дорожке, где увидели национальный индийский танец. После этого вместе сели вместе в автомобиль и уехали.
Двухдневный государственный визит начнется с неформальной беседы «тет-а-тет» с Моди, которая пройдет в закрытом режиме.
5 декабря в президентском дворце в Нью-Дели состоится церемония официальной встречи российского президента индийской стороной. Путин посетит один из индийских мемориалов, возложит к нему венок, а также впишет свое имя в книгу почетных гостей. После этого начнется деловая часть визита, в ходе которой состоится беседа Путина и Моди в узком составе.
Также в графике российского лидера запланирована встреча с президентом Индии Драупади Мурму. Помимо этого Путин и Моди также выступят на Российско-индийском бизнес-форуме, в котором примут участие 150 видных представителей бизнес-сообщества России и Индии.
Государственный визит президента в Индию будет проходить до 5 декабря.