Власти Индии отказались от установки госприложения на все смартфоны
Министерство телекоммуникаций Индии отказалось от идеи предустанавливать государственное приложение Sanchar Saathi на все новые устройства в стране. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на ведомство.
По данным министерства, за сутки в приложении зарегистрировались 600 000 новых пользователей. В то же время правительство приняло решение не делать его предустановку обязательной для производителей смартфонов. Это произошло после того, как требование индийский властей вызвало широкую критику и опасения по поводу нарушения конфиденциальности данных пользователей.
1 декабря Reuters писало, что министерство телекоммуникаций Индии в частном порядке потребовало у производителей смартфонов предустановить Sanchar Saathi на все новые устройства. Решение было принято для борьбы с всплеском киберпреступности и хакерских атак. Госприложение нельзя будет удалить со смартфона. Новые требования затронули Apple, Samsung, Xiaomi и других участников рынка. Им дали 90 дней на установку приложения на новые устройства.
На следующий день стало известно, что Apple не планирует выполнять требование властей Индии о предустановке Sanchar Saathi на новые сматфоны. Там пояснили, что не следуют подобным предписаниям, поскольку они поднимают множество вопросов конфиденциальности и безопасности для экосистемы iOS компании.