Власти Индии отказались от установки госприложения на все смартфоны

1 декабря Reuters писало, что министерство телекоммуникаций Индии в частном порядке потребовало у производителей смартфонов предустановить Sanchar Saathi на все новые устройства. Решение было принято для борьбы с всплеском киберпреступности и хакерских атак. Госприложение нельзя будет удалить со смартфона. Новые требования затронули Apple, Samsung, Xiaomi и других участников рынка. Им дали 90 дней на установку приложения на новые устройства.