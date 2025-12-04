Белоусова в Индии встретили почетный караул и военный оркестр

Министр обороны РФ прибыл в Индию в составе российской делегации. Вместе с ним страну с посетил президент РФ Владимир Путин. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и индийского лидера Нарендра Моди сначала в узком, затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.