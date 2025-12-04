Газета
Главная / Политика /

Белоусова в Индии встретили почетный караул и военный оркестр

Ведомости

Во время церемонии официальной встречи, посвященной прибытию в Дели министра обороны РФ Андрея Белоусова, его встретили рота почетного караула и военный оркестр вооруженных сил страны. Кроме того, его поприветствовал глава минобороны Индии Раджнатх Сингх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.

Военные представители двух государств также почтили память солдат, погибших в конфликтах независимой Индии, возложив венки к обелиску на территории Национального военного мемориала.

В Индии Белоусов примет участие в заседании российско-индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Министр обороны РФ прибыл в Индию в составе российской делегации. Вместе с ним страну с посетил президент РФ Владимир Путин. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и индийского лидера Нарендра Моди сначала в узком, затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.

