В Армении задержали архиепископа ААЦ по делу о сбыте наркотиков
Сотрудники нацбезопасности Армении задержали архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Аршака Хачатряна по делу о сбыте наркотиков, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян.
Она рассказала, что в рамках расследования уголовного дела СК возбудил публичное уголовное преследование по статье «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в месте зрелищ».
Адвокат Хачатряна Арсен Бабаян сообщил в Facebook
3 октября суд Еревана приговорил к двум годам тюрьмы главу Ширакской епархии ААЦ Микаеля Аджапахяна в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти. В самой ААЦ посчитали, что суд принял решение под «определенным политическим руководством и давлением».