Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Армении задержали архиепископа ААЦ по делу о сбыте наркотиков

Ведомости

Сотрудники нацбезопасности Армении задержали архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Аршака Хачатряна по делу о сбыте наркотиков, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян.

Она рассказала, что в рамках расследования уголовного дела СК возбудил публичное уголовное преследование по статье «Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в месте зрелищ».

Адвокат Хачатряна Арсен Бабаян сообщил в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что архиепископа обвиняют в том, что он подбросил наркотики в сумку протестующему еще в 2018 г.

3 октября суд Еревана приговорил к двум годам тюрьмы главу Ширакской епархии ААЦ Микаеля Аджапахяна в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти. В самой ААЦ посчитали, что суд принял решение под «определенным политическим руководством и давлением».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь