Суд в Армении приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам тюрьмы

Аджапахян был задержан вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении. После этого суд арестовал его на два месяца. В суде сам архиепископ заявил, что не совершал никаких преступлений против страны. В ААЦ посчитали, что суд принял решение под «определенным политическим руководством и давлением».