Суд в Армении приговорил архиепископа Аджапахяна к двум годам тюрьмы

В ААЦ назвали приговор «вопиющим беззаконием» и «политической расправой»
Ведомости

Суд Еревана приговорил к двум годам тюрьмы главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаеля Аджапахяна в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти, сообщил Yerevan Today.

Прокурор ходатайствовал о сроке в 2,5 года. Срок предполагался с вычетом периода его фактического пребывания под стражей.

Позднее ААЦ назвала приговор Аджапахяну проявлением антицерковной кампании властей и вопиющим беззаконием. В заявлении церкви говорится, что суд попрал фундаментальные принципы правосудия, когда вынес такой вердикт.

«Это очередное свидетельство политической расправы, которое является грубейшим нарушением свободы слова и свободы вероисповедания, запрета дискриминации и прямым вызовом демократическому строю», – заявили в ААЦ.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин будет добиваться восстановления законных прав архиепископа Аджапахяна, в том числе с использованием международных правовых инструментов, подчеркнули в заявлении.

Аджапахян был задержан вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении. После этого суд арестовал его на два месяца. В суде сам архиепископ заявил, что не совершал никаких преступлений против страны. В ААЦ посчитали, что суд принял решение под «определенным политическим руководством и давлением».

