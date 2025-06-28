Армянская церковь призвала суд освободить архиепископа Аджапахяна
Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала немедленно освободить из-под стражи предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна, решение о его аресте является незаконным, следует из заявления ААЦ.
Аджапахян был задержан вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении. После этого суд арестовал его на два месяца. Решение суда заключить Аджапахяна в тюрьму, как отмечается в заявлении церкви, стало прямым следствием антицерковной политики и «враждебных и ненавистнических высказываний в адрес духовенства» со стороны премьер-министра Никола Пашиняна и других высокопоставленных государственных чиновников.
В ААЦ считают, что суд принял решение под «определенным политическим руководством и давлением», оно является необоснованным и незаконным, а меры против архиепископа – преследованием и «проявлением личной мести».
«Мы призываем судебную систему и соответствующие органы действовать в рамках закона и немедленно освободить его высокопреосвященство архиепископа Микаела Аджапахяна», – заявили в ААЦ.
Следственные действия в отношении Аджапахяна начались на фоне конфликта премьер-министра с ААЦ.