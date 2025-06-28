В Армении суд арестовал архиепископа Микаеля Аджапахяна
Суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаеля Аджапахяна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката.
Архиепископ отправлен под стражу на два месяца. «Причем ограничили контакты до родных. У нас есть 10 дней на обжалование решения, что мы и намерены сделать», – сказал его адвокат Ара Зограбян.
Аджапахяна задержали вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении, сообщал Зограбян.
На фоне его задержания в Армении произошли столкновения между силовиками и верующими, которые преградили путь спецназу. Позднее Аджапахян добровольно отправился на допрос.
Следственные действия начались на фоне конфликта премьер-министра Никола Пашиняна с ААЦ. Союз армян России раскритиковал действия властей Армении.