Архиепископ Аджапахян заявил, что не совершал преступлений против страны

Аджапахян был задержан вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении. После этого суд арестовал его на два месяца. Решение суда заключить Аджапахяна в тюрьму, как отмечается в заявлении церкви, стало прямым следствием антицерковной политики и «враждебных и ненавистнических высказываний в адрес духовенства» со стороны премьер-министра Никола Пашиняна и других высокопоставленных государственных чиновников.