Политика

Архиепископ Аджапахян заявил, что не совершал преступлений против страны

Ведомости

Архиепископ Микаэл Аджапахян, арестованный по обвинению в призывах к свержению власти, заявил, что не совершал никаких преступлений против страны. Об этом он сказал, выступая в суде в Ереване, его слова цитирует Sputnik.

«Я не совершал никаких преступлений ни в этом мире, ни против этой страны. Это клеймо на нынешних властях, независимо от того, сяду я или нет. <...> Нас арестовала нынешняя пародия на так называемую демократическую власть», – сказал он.

Аджапахян сказал, что никогда не был так свободен, как эти 50 дней пребывания под арестом. По его словам, он был против советской власти, критиковал прежние армянские власти, но они его в тюрьму не сажали.

Аджапахян был задержан вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении. После этого суд арестовал его на два месяца. Решение суда заключить Аджапахяна в тюрьму, как отмечается в заявлении церкви, стало прямым следствием антицерковной политики и «враждебных и ненавистнических высказываний в адрес духовенства» со стороны премьер-министра Никола Пашиняна и других высокопоставленных государственных чиновников.

В Армянской апостольской церкви (ААЦ) считают, что решение о аресте Аджапахяна является незаконным. В ААЦ считают, что суд принял решение под «определенным политическим руководством и давлением», оно является необоснованным и незаконным, а меры против архиепископа – преследованием и «проявлением личной мести».

