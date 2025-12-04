Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера

Как до этого пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно на этой встрече планируется обсудить наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. В индийской столице по пути от аэропорта в Дели улицы украшены плакатами с изображением Путина и приветственными надписями, по центру Нью-Дели развешены российские и индийские флаги.