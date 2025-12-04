Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции главы индийского правительства в Дели. Об этом сообщили в Кремле.
Путин прибыл в Индию 4 декабря с двухдневным государственным визитом. Самолет российского президента приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в 16:30 мск (19:00 по времени Дели). Этот аэродром, построенный британцами во время Второй мировой войны, после обретения Индией независимости вошел в состав международного аэропорта им. Индиры Ганди.
На авиабазе российского лидера лично встречал Моди. После приветственных объятий Путин поздоровался с членами делегаций обеих стран. Затем руководители посмотрели танцевальное выступление девушек в синих и алых сари и направились на неформальную беседу – на автомобиле Toyota из кортежа Моди.
Как до этого пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно на этой встрече планируется обсудить наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. В индийской столице по пути от аэропорта в Дели улицы украшены плакатами с изображением Путина и приветственными надписями, по центру Нью-Дели развешены российские и индийские флаги.
Основная программа визита пройдет 5 декабря. Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, после чего начнутся переговоры лидеров сначала в узком, затем в расширенном составе. По итогам состоится подписание документов и выступление Путина и Моди для СМИ.