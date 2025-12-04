Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин и Моди начали неформальную встречу в резиденции индийского премьера

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали неформальную встречу в резиденции главы индийского правительства в Дели. Об этом сообщили в Кремле.

Путин прибыл в Индию 4 декабря с двухдневным государственным визитом. Самолет российского президента приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в 16:30 мск (19:00 по времени Дели). Этот аэродром, построенный британцами во время Второй мировой войны, после обретения Индией независимости вошел в состав международного аэропорта им. Индиры Ганди.

На авиабазе российского лидера лично встречал Моди. После приветственных объятий Путин поздоровался с членами делегаций обеих стран. Затем руководители посмотрели танцевальное выступление девушек в синих и алых сари и направились на неформальную беседу – на автомобиле Toyota из кортежа Моди.

Как до этого пояснял помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно на этой встрече планируется обсудить наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. В индийской столице по пути от аэропорта в Дели улицы украшены плакатами с изображением Путина и приветственными надписями, по центру Нью-Дели развешены российские и индийские флаги.

Основная программа визита пройдет 5 декабря. Путин посетит мемориал Махатмы Ганди, после чего начнутся переговоры лидеров сначала в узком, затем в расширенном составе. По итогам состоится подписание документов и выступление Путина и Моди для СМИ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь