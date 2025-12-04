Газета
Моди опубликовал в X пост на русском языке о встрече с Путиным

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в социальной сети X сообщение на русском языке, в котором поприветствовал президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что с нетерпением ждет встреч с ним.

«Дружба между Индией и Россией проверена временем; на принесла огромную пользу нашим народам», – написал он.

В сообщении также прикреплены четыре фотографии. На них видно, как Путин и Моди обнимаются, идут по красной ковровой дорожке, жмут руки и разговаривают в автомобиле.

Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря.

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Индию

