Моди опубликовал в X пост на русском языке о встрече с Путиным
Премьер-министр Индии Нарендра Моди опубликовал в социальной сети X сообщение на русском языке, в котором поприветствовал президента РФ Владимира Путина.
Он отметил, что с нетерпением ждет встреч с ним.
«Дружба между Индией и Россией проверена временем; на принесла огромную пользу нашим народам», – написал он.
В сообщении также прикреплены четыре фотографии. На них видно, как Путин и Моди обнимаются, идут по красной ковровой дорожке, жмут руки и разговаривают в автомобиле.
Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря.