Политика

После ужина с Моди Путин направился в отель

Ведомости

После ужина в резиденции премьер-министра Индии Нарендры Моди президент РФ Владимир Путин направился в отель ITC Maurya. Об этом сообщает News 18. 

Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и Моди сначала в узком, затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.

После прибытия Путина в Индию Моди опубликовал в социальной сети X сообщение на русском языке, в котором поприветствовал российского лидера. «Дружба между Индией и Россией проверена временем; она принесла огромную пользу нашим народам», – написал он.

