Путин призвал не искать виновных в распаде СССР
Восстановление СССР исключено и бессмысленно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today, отметив, что не стал бы «искать виноватых» в распаде Союза, поскольку дело было в системе.
«Есть также вопрос рациональности. В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации», – отметил российский лидер.
В январе 2024 г. во всех регионах КПРФ провела акции в память об основателе СССР Владимире Ленине. Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров тогда рассказал, что Ленин остается для россиян ключевой фигурой отечественной истории. «После четырех десятилетий разоблачений и поругания Ильич, как показывает свежий опрос ВЦИОМа, сохранил не только почти абсолютную известность, но и преимущественно позитивные коннотации образа», – сказал он.