Путин призвал не искать виновных в распаде СССР

В январе 2024 г. во всех регионах КПРФ провела акции в память об основателе СССР Владимире Ленине. Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров тогда рассказал, что Ленин остается для россиян ключевой фигурой отечественной истории. «После четырех десятилетий разоблачений и поругания Ильич, как показывает свежий опрос ВЦИОМа, сохранил не только почти абсолютную известность, но и преимущественно позитивные коннотации образа», – сказал он.