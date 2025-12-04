Путин высказался о возможности бессмертия

При этом Путин считает, что увеличение продолжительности жизни возможно. В качестве примера он привел данные о росте средней продолжительности жизни в Индии за последние годы. По мнению российского лидера, этого можно достичь за счет улучшения системы здравоохранения. Он также отметил, что искусственный интеллект может быть использован для создания лекарств и развития генной инженерии.