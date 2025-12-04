Газета
Главная / Политика /

Путин высказался о возможности бессмертия

Ведомости

Говоря о том, возможно ли бессмертие, президент РФ Владимир Путин заявил, что «вечен только Бог». Об этом он заявил в интервью India Today.

«Все конечно. Только господь Бог вечен», – сказал глава государства.

При этом Путин считает, что увеличение продолжительности жизни возможно. В качестве примера он привел данные о росте средней продолжительности жизни в Индии за последние годы. По мнению российского лидера, этого можно достичь за счет улучшения системы здравоохранения. Он также отметил, что искусственный интеллект может быть использован для создания лекарств и развития генной инженерии.

В сентябре Путин обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном возможности людей дожить до 150 лет. Тогда президент РФ заявил, что с развитием биотехнологий человеческие органы можно будет трансплантировать постоянно и люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия.

