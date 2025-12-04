Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию премьер-министр страны Нарендра Моди подарил ему одну из частей древнего индийского эпоса «Бхагавадгита» на русском языке. Об этом глава индийского правительства сообщил в соцсети Х.
«Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру», – написал он.
В «Бхагавадгите» изложено учение Гиты – идеи о природе человеческого существования и цели жизни. Произведение представляет собой «песнь» из индуистского эпоса «Махабхарата» – беседы между богом Кришной и воином Арджуной перед битвой.
Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и Моди сначала в узком, а затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.
После прибытия Путина в Индию Моди опубликовал в социальной сети X сообщение на русском языке, в котором поприветствовал российского лидера. «Дружба между Индией и Россией проверена временем; она принесла огромную пользу нашим народам», – написал он.