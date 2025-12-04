Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке

Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и Моди сначала в узком, а затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.