Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке

Ведомости

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию премьер-министр страны Нарендра Моди подарил ему одну из частей древнего индийского эпоса «Бхагавадгита» на русском языке. Об этом глава индийского правительства сообщил в соцсети Х.

«Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру», – написал он.

В «Бхагавадгите» изложено учение Гиты – идеи о природе человеческого существования и цели жизни. Произведение представляет собой «песнь» из индуистского эпоса «Махабхарата» – беседы между богом Кришной и воином Арджуной перед битвой.

Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Основные мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и Моди сначала в узком, а затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.

После прибытия Путина в Индию Моди опубликовал в социальной сети X сообщение на русском языке, в котором поприветствовал российского лидера. «Дружба между Индией и Россией проверена временем; она принесла огромную пользу нашим народам», – написал он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь