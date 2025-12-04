Посольство РФ заявило о намерении Лондона сорвать мирные переговоры по Украине
Великобритания планирует сорвать процесс по урегулированию украинского конфликта. Для этого Лондон опубликовал доклад расследования гибели британки Дон Стерджес, которая умерла якобы в результате воздействия отравляющего вещества типа «Новичок». В докладе ответственность за случившееся пытаются возложить на российскую сторону. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.
В диппредставительстве заявили, что посол России в Великобритании Андрей Келин посетил МИД Соединенного Королевства, где категорически отверг обвинения Москвы в гибели Стерджес. Он указал, что Россия оставляет за собой право на ответные действия.
«Своим новым антироссийским поступком Лондон еще дальше отстраняет себя от ключевого политического процесса», – говорится в сообщении посольства.
Кроме того, в посольстве потребовали от Лондона ответов на ключевые вопросы в связи с «делом Скрипалей», которые также были якобы отравлены. Согласно версии британских властей, Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 г.
4 марта 2018 г. Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в Солсбери. После лечения их отправили в секретное убежище. В июле 2018 г. два местных жителя были госпитализированы с якобы отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Стерджесс, впоследствии скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Москва обвинения отвергает, называя их бездоказательными.
В октября 2024 г. Великобритания обнародовала письменные показания Скрипаля об отравлении. В них говорится, что за несколько недель до отравления он не считал, что его жизнь находится в опасности.