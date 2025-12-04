Посольство РФ заявило о намерении Лондона сорвать мирные переговоры по Украине

4 марта 2018 г. Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в Солсбери. После лечения их отправили в секретное убежище. В июле 2018 г. два местных жителя были госпитализированы с якобы отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Стерджесс, впоследствии скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Москва обвинения отвергает, называя их бездоказательными.