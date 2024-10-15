Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Британии обнародовали письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

Ведомости

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не считал, что его жизнь находится в опасности за несколько недель до отравления. Его показания были зачитаны на публичных слушаниях в рамках расследования смерти британки Дон Стерджес в 2018 г., трансляцию вел телеканал Sky News.

«Мне показали небольшую фотографию заголовка в Daily Mail. Там говорилось, что за несколько недель до нападения в 2018 г. я сказал людям, что моя жизнь находится в опасности. Я не помню, чтобы я так считал или говорил это кому-либо», – отмечено в показаниях Скрипаля (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, газетный материал не соответствует действительности или основан на недопонимании. Скрипаль сообщил, что его жизнь была обычной, и к нему не поступало никаких данных или предупреждений об опасности. Бывшему офицеру также неизвестно, какие именно организации отвечали за его безопасность в Соединенном королевстве.

Скрипаль предположил, что, возможно, ему предлагали сменить имя, но он не счел это необходимым, так как хотел поддерживать личные и семейные отношения. Он не скрывал свой адрес и использовал обычные средства связи. Камер видеонаблюдения и системы безопасности дома у Скрипаля тоже не было.

В июне The Guardian писала, что Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушаниях по делу о смерти британки Дон Стерджес. На предварительном слушании по делу стало известно, что семья Дон Стерджесс, которая умерла якобы в результате воздействия отравляющего вещества типа «Новичок», хочет рассмотреть «адекватность полученной медицинской помощи». Адвокат Майкл Мэнсфилд, представляющий интересы Стерджесс, попросил включить Скрипалей в список свидетелей. Адвокат Скрипалей Джей Холборн, в свою очередь, заявил, что в протоколах допросов и других материалах достаточно сведений. Он сообщил, что Скрипали не хотят присутствовать на слушаниях из-за опасений за свою безопасность.

4 марта 2018 г. Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в Солсбери. После лечения их отправили в секретное убежище. В июле 2018 г. два местных жителя были госпитализированы с якобы отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Дон Стерджесс, впоследствии скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Москва обвинения отвергает, называя их бездоказательными.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных