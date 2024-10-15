В Британии обнародовали письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не считал, что его жизнь находится в опасности за несколько недель до отравления. Его показания были зачитаны на публичных слушаниях в рамках расследования смерти британки Дон Стерджес в 2018 г., трансляцию вел телеканал Sky News.
«Мне показали небольшую фотографию заголовка в Daily Mail. Там говорилось, что за несколько недель до нападения в 2018 г. я сказал людям, что моя жизнь находится в опасности. Я не помню, чтобы я так считал или говорил это кому-либо», – отмечено в показаниях Скрипаля (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, газетный материал не соответствует действительности или основан на недопонимании. Скрипаль сообщил, что его жизнь была обычной, и к нему не поступало никаких данных или предупреждений об опасности. Бывшему офицеру также неизвестно, какие именно организации отвечали за его безопасность в Соединенном королевстве.
Скрипаль предположил, что, возможно, ему предлагали сменить имя, но он не счел это необходимым, так как хотел поддерживать личные и семейные отношения. Он не скрывал свой адрес и использовал обычные средства связи. Камер видеонаблюдения и системы безопасности дома у Скрипаля тоже не было.
В июне The Guardian писала, что Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушаниях по делу о смерти британки Дон Стерджес. На предварительном слушании по делу стало известно, что семья Дон Стерджесс, которая умерла якобы в результате воздействия отравляющего вещества типа «Новичок», хочет рассмотреть «адекватность полученной медицинской помощи». Адвокат Майкл Мэнсфилд, представляющий интересы Стерджесс, попросил включить Скрипалей в список свидетелей. Адвокат Скрипалей Джей Холборн, в свою очередь, заявил, что в протоколах допросов и других материалах достаточно сведений. Он сообщил, что Скрипали не хотят присутствовать на слушаниях из-за опасений за свою безопасность.
4 марта 2018 г. Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в Солсбери. После лечения их отправили в секретное убежище. В июле 2018 г. два местных жителя были госпитализированы с якобы отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Дон Стерджесс, впоследствии скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Москва обвинения отвергает, называя их бездоказательными.