В Британии обнародовали письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

В июне The Guardian писала, что Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушаниях по делу о смерти британки Дон Стерджес. На предварительном слушании по делу стало известно, что семья Дон Стерджесс, которая умерла якобы в результате воздействия отравляющего вещества типа «Новичок», хочет рассмотреть «адекватность полученной медицинской помощи». Адвокат Майкл Мэнсфилд, представляющий интересы Стерджесс, попросил включить Скрипалей в список свидетелей. Адвокат Скрипалей Джей Холборн, в свою очередь, заявил, что в протоколах допросов и других материалах достаточно сведений. Он сообщил, что Скрипали не хотят присутствовать на слушаниях из-за опасений за свою безопасность.