Скрипали не хотят участвовать в слушаниях по делу о смерти Дон Стерджесс
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушаниях по делу о смерти британки Дон Стерджес, поскольку опасаются за свою безопасность. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на адвоката семьи.
На предварительном слушании по делу стало известно, что семья Дон Стерджесс, которая умерла якобы в результате воздействия отравляющего вещества типа «Новичок», хочет рассмотреть «адекватность полученной медицинской помощи». С просьбой включить Скрипалей в список свидетелей выступил адвокат Майкл Мэнсфилд, который представляет интересы Стерджесс. Адвокат Скрипалей Джей Холборн, в свою очередь, заявил, что в протоколах допросов и других материалах есть достаточно сведений. Он сообщил, что Скрипали не хотят присутствовать на слушаниях из-за опасений за свою безопасность.
Семья Стерджесс заявила, что понимает опасения Скрипалей, добавив, что у них не было доступа к материалам допроса и показаниям. Поэтому они хотели бы, чтобы Скрипали остались в списке свидетелей. Бывший судья Верховного суда и по совместительству председатель расследования Энтони Хьюз заявил, что необходимо дождаться раскрытия любых других материалов, прежде чем принимать окончательное решение по поводу Скрипалей.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта 2018 г. После лечения их отправили в секретное убежище. В июле 2018 г. два местных жителя были госпитализированы с якобы отравлением «Новичком» из парфюмерного флакона. Одна из пациентов, Дон Стерджесс, впоследствии скончалась. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в применении вещества типа «Новичок», разработанного в СССР. Москва обвинения отвергает, называя их бездоказательными.