Силы ПВО за три часа уничтожили 44 беспилотника над регионами РФ
В период с 20:00 по 23:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны.
30 БПЛА сбили над территорией Курской области, еще восемь – над Ростовской. Кроме того, три беспилотника ликвидировали над Белгородской областью, два – над Воронежской и один – над Брянской.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова «Гагарин». Представитель ведомства Артем Кореняко написал в своем Telegram-канал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 4 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над российскими регионами. В Крыму российские военные сбили 21 беспилотник, в Ростовской области – 16, в Ставропольском крае – 14. Еще семь БПЛА были уничтожены в Белгородской области, четыре – в Брянской, три – в Воронежской. По две воздушных цели силы ПВО поразили в Орловской, Рязанской и Тульской областях. По одному БПЛА было нейтрализовано в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями и над Черным морем.