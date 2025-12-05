Газета
Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц дискредитировал себя «разжиганием войны, саботажем мира, нереалистичными предложениями, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он ответил на публикацию издания Der Spiegel, в которой говорится, что Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского в ближайшие дни быть крайне осторожным с американскими переговорщиками.

В публикации Der Spiegel также говорится, что Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предупредили европейских лидеров, что США могут предать их при решении украинского вопроса. По их словам, Вашингтон может «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе, а также не вносить ясность в отношении гарантий безопасности. 

