Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира

В публикации Der Spiegel также говорится, что Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предупредили европейских лидеров, что США могут предать их при решении украинского вопроса. По их словам, Вашингтон может «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе, а также не вносить ясность в отношении гарантий безопасности.