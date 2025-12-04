Макрон и Мерц предупредили европейцев о возможном «предательстве» США по Украине

США могут «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе, а также не вносить ясность в отношении гарантий безопасности, сказал Макрон. Мерц добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни».