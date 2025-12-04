Макрон и Мерц предупредили европейцев о возможном «предательстве» США по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредили европейских лидеров, что США могут их предать при решении украинского вопроса. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на стенограмму телефонного разговора.
США могут «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе, а также не вносить ясность в отношении гарантий безопасности, сказал Макрон. Мерц добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни».
«Они играют в игры как с вами, так и с нами», – сказал канцлер, имея в виду американских переговорщиков.
Стенограмма разговора, пишет Der Spiegel, иллюстрирует глубокое недоверие европейцев к двум доверенным лицам президента США Дональда Трампа. Речь идет о спецпредставителе президента США Стиве Уиткоффе и зяте Трампа Джареде Кушнере. Хотя публично европейцы хвалят новые инициативы Вашингтона, документ доказывает, что лидеры относятся к ним с опасением.
2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре дополнительных документа, переданных российской стороне. Особое внимание, как отметил Ушаков, уделили территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».
После переговоров Уиткофф и Кушнер доложили Трампу, как прошла встреча. В Белом доме ее назвали продуктивной.