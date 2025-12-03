Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Белом доме назвали переговоры Уиткоффа с Путиным продуктивными

Участники делегации США доложили о них Трампу
Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили Дональду Трампу об итогах переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. В Белом доме встречу сочли продуктивной, сообщил Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

«Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу», – сообщает агентство со ссылкой на представителя Белого дома.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 2 декабря в Кремле и продолжались почти пять часов. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре дополнительных документа, переданных российской стороне. По его словам, беседа была «весьма полезной, конструктивной и весьма содержательной». Особое внимание, как отметил Ушаков, уделили территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также оценил переговоры как продуктивные. «Продуктивно», – написал он в соцсети X, добавив смайл в виде голубя с оливковой ветвью.

Читайте также:Песков: Путин не отвергал мирный план Трампа по Украине
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте