В Белом доме назвали переговоры Уиткоффа с Путиным продуктивными

В Белом доме назвали переговоры Уиткоффа с Путиным продуктивнымиУчастники делегации США доложили о них Трампу
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер доложили Дональду Трампу об итогах переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным. В Белом доме встречу сочли продуктивной, сообщил Reuters со ссылкой на представителя администрации США.
«Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу», – сообщает агентство со ссылкой на представителя Белого дома.
Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 2 декабря в Кремле и продолжались почти пять часов. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре дополнительных документа, переданных российской стороне. По его словам, беседа была «весьма полезной, конструктивной и весьма содержательной». Особое внимание, как отметил Ушаков, уделили территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также оценил переговоры как продуктивные. «Продуктивно», – написал он в соцсети X, добавив смайл в виде голубя с оливковой ветвью.