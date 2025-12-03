В Белом доме назвали переговоры Уиткоффа с Путиным продуктивными

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 2 декабря в Кремле и продолжались почти пять часов. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре дополнительных документа, переданных российской стороне. По его словам, беседа была «весьма полезной, конструктивной и весьма содержательной». Особое внимание, как отметил Ушаков, уделили территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».