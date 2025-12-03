Песков: Путин не отвергал мирный план Трампа по Украине

Песков: Путин не отвергал мирный план Трампа по УкраинеРоссия и США находятся в поиске компромисса
Президент РФ Владимир Путин не отвергал план по урегулированию украинского конфликта, предложенный США. В ходе переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, которые прошли 2 декабря, состоялся первый прямой обмен мнениями. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Что-то было принято, что-то отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс поиска компромисса», – отметил он.
Песков также отметил, что пока рано давать прогнозы, сколько еще встреч потребуется для достижения компромисса. Он подчеркнул, что российская сторона высоко ценит усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.
The Economist со ссылкой на источники писала, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может продлиться еще несколько месяцев. Это зависит от того, будет ли готова Россия пойти на уступки и какая ситуация сложится на передовой.