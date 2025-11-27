Газета
The Economist: переговоры по Украине могут продлиться еще несколько месяцев

Ведомости

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может продлиться еще несколько месяцев. Это зависит от того, будет ли готова Россия пойти на уступки и какая ситуация сложится на передовой. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты заявил, что Кремль не будет готов идти на уступки по мирному плану до конца зимы. Он предположил, что к этому периоду российская экономика начнет испытывать сложности из-за санкций.

При этом лица, близкие к переговорам, заявили The Economist о «серьезном прогрессе», сблизившем некоторые позиции Украины и России. По их словам, переговоры направлены на согласование российских требований с украинскими уступками.

Дрисколл объяснил смену подхода Трампа по Украине

Политика / Международные новости

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков 26 ноября говорил, что ни о каких уступках или сдаче подходов со стороны РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта не может быть и речи.

CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана, разработанного Белым домом. Речь об отказе Украины от территорий в Донбассе и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, продолжается обсуждение предложения США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек.

