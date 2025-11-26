Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков: об уступках по вопросам украинского урегулирования не может быть речи

Российская сторона приветствует усилия США по достижению мира
Ведомости

Ни о каких уступках или сдаче подходов со стороны РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта не может быть и речи. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Различные версии этого плана – это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте спецоперации, не может быть и речи», – пояснил он (цитата по ТАСС).

При этом Рябков отметил, что российская сторона приветствует усилия США по урегулированию ситуации.

Песков: есть люди, желающие сорвать мирный процесс по Украине

Политика / Международные отношения

26 ноября CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана, разработанного Белым домом. Речь об отказе Украины от территорий на Донбассе и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, продолжается обсуждение предложения США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября призвал не делать преждевременных заключений о том, что украинский конфликт движется к завершению. Он отметил, что в разных странах, в том числе в США, есть много людей, пытающихся сорвать мирный процесс.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте