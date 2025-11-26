Рябков: об уступках по вопросам украинского урегулирования не может быть речи

«Различные версии этого плана – это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте спецоперации, не может быть и речи», – пояснил он (цитата по ТАСС).