Рябков: об уступках по вопросам украинского урегулирования не может быть речи

Рябков: об уступках по вопросам украинского урегулирования не может быть речиРоссийская сторона приветствует усилия США по достижению мира
Ни о каких уступках или сдаче подходов со стороны РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта не может быть и речи. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Различные версии этого плана – это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте спецоперации, не может быть и речи», – пояснил он (цитата по ТАСС).
При этом Рябков отметил, что российская сторона приветствует усилия США по урегулированию ситуации.
26 ноября CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана, разработанного Белым домом. Речь об отказе Украины от территорий на Донбассе и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, продолжается обсуждение предложения США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября призвал не делать преждевременных заключений о том, что украинский конфликт движется к завершению. Он отметил, что в разных странах, в том числе в США, есть много людей, пытающихся сорвать мирный процесс.