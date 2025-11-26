Кремль назвал преждевременными разговоры о скором конце конфликта с Украиной

26 ноября CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана, разработанного Белым домом. Речь об отказе Украины от территорий на Донбассе и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, продолжается обсуждение предложения США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек.