Кремль назвал преждевременными разговоры о скором конце конфликта с Украиной

Кремль назвал преждевременными разговоры о скором конце конфликта с УкраинойЕсть много желающих сорвать переговоры
Не стоит делать преждевременных заключений о том, что украинский конфликт движется к завершению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в разных странах, в том числе в США, есть много людей, пытающихся сорвать мирный процесс.
При этом генсек НАТО Марк Рютте считает вероятным завершение конфликта на Украине до конца 2025 г. В интервью испанской газете El País он говорил, что после женевских переговоров потребуются новые раунды, в том числе параллельные обсуждения с Евросоюзом и НАТО.
26 ноября CNN сообщал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана, разработанного Белым домом. Речь об отказе Украины от территорий на Донбассе и отказе Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, продолжается обсуждение предложения США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек.
Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что ситуация в украинском урегулировании изменится, если из американского мирного плана исключат договоренности, достигнутые в ходе саммита на Аляске.