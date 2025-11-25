Лавров: ситуация изменится, если из плана США по Украине пропадет дух Анкориджа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что России не подходит европейский мирный план, который «гуляет» по СМИ. «Мы были ознакомлены с одним вариантом, тем, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие – не все, но многие – положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми. А другие положения – там их сейчас 28 – требуют детального обсуждения и рассмотрения между сторонами», – сказал он.