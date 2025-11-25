Лавров: ситуация изменится, если из плана США по Украине пропадет дух Анкориджа
Ситуация в украинском урегулировании изменится, если из американского мирного плана исключат договоренности, достигнутые в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другая ситуация», – сказал он.
По словам Лаврова, российская сторона до сих пор не получила обновленный план от США. Россия ждет версию, которую Вашингтон рассматривает как промежуточную в процессе согласования с европейскими и украинскими партнерами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва ждет официальных контактов с США и остается открытой к переговорам. Сам документ он назвал «наброском американской стороны», указав, что он «во многом действительно соответствует духу Анкориджа».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что России не подходит европейский мирный план, который «гуляет» по СМИ. «Мы были ознакомлены с одним вариантом, тем, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие – не все, но многие – положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми. А другие положения – там их сейчас 28 – требуют детального обсуждения и рассмотрения между сторонами», – сказал он.