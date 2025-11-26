Газета
Главная / Политика /

Песков: есть люди, желающие сорвать мирный процесс по Украине

Ведомости

Мирный процесс про украинскому урегулированию попытаются сорвать в разных странах, включая США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, будет «очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло». Это мнение он считает однозначным.

26 ноября президент США Дональд Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине с 28 до 22 пунктов. По его словам, первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.

CNN со ссылкой на источник из Киева сообщает, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана. Речь об отказе Украины от территорий на Донбассе, предложениях США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказе Киева от намерения вступить в НАТО.

