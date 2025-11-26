Песков: есть люди, желающие сорвать мирный процесс по Украине

CNN со ссылкой на источник из Киева сообщает, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана. Речь об отказе Украины от территорий на Донбассе, предложениях США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказе Киева от намерения вступить в НАТО.