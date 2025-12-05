WSJ: лидеры ЕС предостерегли Зеленского от согласия на требования РФ
Европейские лидеры предупредили президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он не соглашался на требования России без твердых гарантий безопасности со стороны США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Издание отмечает, что это заявление «отражает растущую настороженность европейских лидеров в отношении стремительных усилий Вашингтона по достижению мирного соглашения, из-за которых они остаются в стороне».
4 декабря Der Spiegel писал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредили европейских лидеров о возможном «предательстве» США при решении украинского вопроса. По словам Макрона, Вашингтон может «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе, а также не вносить ясность в отношении гарантий безопасности. Мерц добавил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни».
2 декабря в Кремле прошли переговоры президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что обсуждался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре дополнительных документа, переданных российской стороне. Особое внимание, как отметил Ушаков, уделили территориальным вопросам, «без которых РФ не видит решения кризиса».