WSJ: лидеры ЕС предостерегли Зеленского от согласия на требования РФ

4 декабря Der Spiegel писал, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц предупредили европейских лидеров о возможном «предательстве» США при решении украинского вопроса. По словам Макрона, Вашингтон может «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе, а также не вносить ясность в отношении гарантий безопасности. Мерц добавил, что Зеленскому следует быть «крайне осторожным в ближайшие дни».