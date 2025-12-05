В Нью-Дели готовятся к церемонии официальной встречи Путина

В Нью-Дели готовятся к церемонии официальной встречи ПутинаМероприятие пройдет на площади перед Президентским дворцом
Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина состоится на площади перед Президентским дворцом в Нью-Дели. Кадры подготовки к мероприятию опубликованы в Telegram-канале Кремля.
Российского лидера встретят президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.
Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Ключевые мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и Моди сначала в узком, затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.
После прибытия Путина в страну Моди разместил в соцсети X сообщение на русском языке с приветствием российскому лидеру. «Дружба между Индией и Россией проверена временем, она принесла огромную пользу нашим народам», – написал он.