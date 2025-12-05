В Москве ждут реакции Вашингтона на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Переговоры России и США по украинскому урегулированию состоялись в Москве 2 декабря и продолжались пять часов. Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.