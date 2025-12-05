Газета
Главная / Политика /

В Москве ждут реакции Вашингтона на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Ведомости

Москва ждет реакции Вашингтона на состоявшиеся обсуждения президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы сейчас ждем реакцию американских коллег», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры России и США по украинскому урегулированию состоялись в Москве 2 декабря и продолжались пять часов. Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.

На следующий день госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что основным пунктом, вокруг которого продолжаются споры в мирном процессе по конфликту на Украине, стали оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.

