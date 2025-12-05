Путин приехал в президентский дворец в Дели

Путин приехал в президентский дворец в ДелиЕго встретили президент и премьер-министр Индии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Дели, передает «РИА Новости».
Его встретил президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Они обменялись рукопожатием с Путиным и проследовали вместе. Руководители сделали общее фото, а затем индийский оркестр исполнил гимн Российской Федерации.
Церемония официальной встречи Путина готовилась заранее. Кадры подготовки к мероприятию опубликованы в Telegram-канале Кремля.
Путин прилетел в Индию 4 декабря с двухдневным визитом. Ключевые мероприятия государственного визита запланированы на 5 декабря. В этот день президент посетит мемориал Махатмы Ганди. Затем начнутся переговоры Путина и Моди сначала в узком, затем расширенном составе. После этого пройдет церемония подписания документов и состоится заявление двух лидеров для СМИ.