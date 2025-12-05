СМИ: к украинскому нардепу Анне Скороход пришли с обысками

Служба безопасности Украины (СБУ), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которую возглавляла народный депутат. По данным собеседников издания, речь идет о Скороход. Задокументировано, как она вместе с сообщниками требовала с предпринимателя $250 000.