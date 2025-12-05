СМИ: к украинскому нардепу Анне Скороход пришли с обысками
У украинского народного депутата Анны Скороход от партии «За будущее» проводятся обыски. Ее подозревают в получении крупной взятки, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Служба безопасности Украины (СБУ), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которую возглавляла народный депутат. По данным собеседников издания, речь идет о Скороход. Задокументировано, как она вместе с сообщниками требовала с предпринимателя $250 000.
2 декабря генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что бывший первый заместитель министра энергетики страны, врио первого вице-президента «Энергоатома» задержан по подозрению в участии в коррупционных схемах в энергетическом секторе.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили о выявлении крупной незаконной схемы в энергетическом секторе. По версии следствия, ее организовал бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник украинского президента Владимира Зеленского. Участники схемы требовали от контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая блокировкой платежей и лишением статуса поставщика.