Главная / Политика /

Орбан: мир на Украине разрушит систему санкций против РФ

Полина Петрусевич

Урегулирование конфликта на Украине должно привести к снятию западных санкций и других ограничений, введенных против России. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире утренней программы радиостанции Kossuth.

По его мнению, установление мира на Украине должно разрушить существующую санкционную систему. Орбан также выразил надежду, что план Еврокомиссии (ЕК) по прекращению закупок российских нефти и газа к 2028 г. так и не будет воплощен. Дипломат рассчитывает, что к тому моменту конфликт будет завершен и вопрос об отказе от энергоресурсов из РФ утратит актуальность.

Глава венгерского правительства подтвердил намерение Будапешта обратиться в Суд Евросоюза (ЕС), если организация большинством голосов одобрит инициативу о запрете закупок российских энергоносителей. В Венгрии считают, что Брюссель нарушает право ЕС, пытаясь принять такое решение путем простого голосования, поскольку считает этот вопрос не санкционным, а относящимся к сфере торговой политики, где требуется консенсус.

Орбан напомнил, что прекращение поставок российского газа и нефти в страну имело бы тяжелые последствия для экономики его страны. Премьер-министр подчеркнул, что это является жизненно важным вопросом как для национальной экономики, так и для венгерских семей.

23 октября ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России, который затронул, в частности, ее энергетическую инфраструктуру. В рамках новых ограничений предусмотрено постепенное прекращение импорта российского сжиженного природного газа: краткосрочные контракты должны быть остановлены через полгода, а долгосрочные – начиная с 1 января 2027 г.

