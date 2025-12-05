Орбан: мир на Украине разрушит систему санкций против РФ

По его мнению, установление мира на Украине должно разрушить существующую санкционную систему. Орбан также выразил надежду, что план Еврокомиссии (ЕК) по прекращению закупок российских нефти и газа к 2028 г. так и не будет воплощен. Дипломат рассчитывает, что к тому моменту конфликт будет завершен и вопрос об отказе от энергоресурсов из РФ утратит актуальность.