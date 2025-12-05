Газета
МИД РФ: любые обвинения в «депортации» украинских детей носят лживый характер

Ведомости

Любые обвинения в адрес России в «депортации» украинских детей носят голословный и лживый характер, говорится в заявлении МИД РФ в связи с голосованием в Генассамблее ООН по резолюции «Возвращение украинских детей».

«Подобные инсинуации не подкреплены никакими доказательствами», – заявили в министерстве.

Российский МИД подчеркнул, что речь шла исключительно об эвакуации из зон боевых действий несовершеннолетних. В настоящее время Россия работает над воссоединением семей и готова к взаимодействию с международными посредниками.

3 декабря Генассамблея ООН одобрила резолюцию «Возвращение украинских детей». Ведомство призвало Россию прекратить якобы депортацию, разлучение детей с семьями и законными опекунами, изменение их личного статуса, усыновление или помещение в приемные семьи, а также практику их идеологической обработки.

Еще в июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких похищенных Россией украинских детей нет. Дипломат рассказала, что в России есть дети, которые не имеют никаких документов или являются жертвами людей, которые фальсифицируют их. Захарова подчеркнула, что для решения подобных вопросов уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова «работает в круглосуточном режиме».

