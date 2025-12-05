МИД РФ: любые обвинения в «депортации» украинских детей носят лживый характер

Еще в июне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никаких похищенных Россией украинских детей нет. Дипломат рассказала, что в России есть дети, которые не имеют никаких документов или являются жертвами людей, которые фальсифицируют их. Захарова подчеркнула, что для решения подобных вопросов уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова «работает в круглосуточном режиме».