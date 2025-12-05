Моди: Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства РФ и Индии

5 декабря Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели в рамках государственного визита. Его встретили президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр. После протокольных приветствий и совместного фото оркестр исполнил гимн России. Затем Путин и Моди провели встречу продолжительностью более двух часов.