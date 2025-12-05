Газета
Моди: Путин 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства РФ и Индии

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что президент России Владимир Путин еще четверть века назад заложил фундамент стратегического партнерства двух стран. Он назвал нынешний визит российского лидера в Нью-Дели историческим. Трансляцию мероприятия вел Кремль.

«Ровно 25 лет назад вы впервые посетили Индию в качестве президента РФ и заложили основы нашего стратегического партнерства», – сказал Моди.

5 декабря Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели в рамках государственного визита. Его встретили президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр. После протокольных приветствий и совместного фото оркестр исполнил гимн России. Затем Путин и Моди провели встречу продолжительностью более двух часов.

Перед переговорами Путин также посетил мемориал Махатмы Ганди. Государственный визит российского лидера в Индию проходит с 4 по 5 декабря.

