ВС РФ поразила предприятия ВПК и инфраструктуру аэродромов Украины
Вооруженные силы (ВС) России нанесли один массированный и четыре групповых удара, в результате которых были поражены предприятия военной промышленности Украины и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса. Удары были нанесены с 29 ноября по 5 декабря в ответ на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам, сообщает Минобороны РФ.
В ходе атак были также поражены транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах украинской армии, цеха по производству, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, а также склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации вооруженных формирований республики и наемников из-за границы.
По данным российского оборонного ведомства, с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над регионами РФ. По девять дронов было сбито в Самарской области и в Крыму, восемь – в Саратовской области. По семь беспилотников российские военные ликвидировали в Волгоградской и Ростовской областях и один – в Краснодарском крае.
В оперштабе Краснодарского края сообщали, что из-за атаки БПЛА загорелись элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Персонал эвакуировали, предварительно, пострадавших нет.