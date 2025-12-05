ВС РФ поразила предприятия ВПК и инфраструктуру аэродромов Украины

По данным российского оборонного ведомства, с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над регионами РФ. По девять дронов было сбито в Самарской области и в Крыму, восемь – в Саратовской области. По семь беспилотников российские военные ликвидировали в Волгоградской и Ростовской областях и один – в Краснодарском крае.