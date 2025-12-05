Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ поразила предприятия ВПК и инфраструктуру аэродромов Украины

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли один массированный и четыре групповых удара, в результате которых были поражены предприятия военной промышленности Украины и обеспечивавшие их работу объекты топливно-энергетического комплекса. Удары были нанесены с 29 ноября по 5 декабря в ответ на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам, сообщает Минобороны РФ.

В ходе атак были также поражены транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах украинской армии, цеха по производству, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, а также склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации вооруженных формирований республики и наемников из-за границы.

По данным российского оборонного ведомства, с 23:00 мск 4 декабря до 7:00 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник самолетного типа над регионами РФ. По девять дронов было сбито в Самарской области и в Крыму, восемь – в Саратовской области. По семь беспилотников российские военные ликвидировали в Волгоградской и Ростовской областях и один – в Краснодарском крае.

В оперштабе Краснодарского края сообщали, что из-за атаки БПЛА загорелись элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Персонал эвакуировали, предварительно, пострадавших нет.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь