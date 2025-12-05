Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин рассказал о запуске телеканала RT в Индии

Ведомости

Россия начнет трансляцию телеканала Russia Today (RT) в Индии, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Трансляцию вел Кремль.

По словам российского лидера, новый канал позволит индийской аудитории получать объективную информацию о происходящем в России.

3 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время рабочей поездки в Нью-Дели даст старт вещанию RT India и обратится с приветствием к его зрителям.

2 декабря RT сообщал, что телеканал RT India начнет вещание с 5 декабря из студии в столице Индии. В эфире вещателя будут транслировать новости на английском языке, посвященные роли Индии и РФ в многополярном мире.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь