Путин рассказал о запуске телеканала RT в Индии
Россия начнет трансляцию телеканала Russia Today (RT) в Индии, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления по итогам переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Трансляцию вел Кремль.
По словам российского лидера, новый канал позволит индийской аудитории получать объективную информацию о происходящем в России.
3 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время рабочей поездки в Нью-Дели даст старт вещанию RT India и обратится с приветствием к его зрителям.
2 декабря RT сообщал, что телеканал RT India начнет вещание с 5 декабря из студии в столице Индии. В эфире вещателя будут транслировать новости на английском языке, посвященные роли Индии и РФ в многополярном мире.