Ушаков: Путин в Нью-Дели даст старт вещанию RT India
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нью-Дели даст старт вещанию RT India и обратится с приветствием к его зрителям. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге.
2 декабря Russia Today (RT) сообщал, что телеканал RT India начнет вещание с 5 декабря из студии в столице Индии.
В эфире вещателя будут транслировать новости на английском языке, посвященные роли Индии и РФ в многополярном мире.
Ушаков обратил внимание на то, что отдельного пресс-подхода главы государства в этот раз не будет. После переговоров лидеры России и Индии выступят с заявлением для журналистов, добавил он.
В последний раз Путин и Моди виделись на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, который проходил в начале сентября.