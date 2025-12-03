Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: Путин в Нью-Дели даст старт вещанию RT India

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Нью-Дели даст старт вещанию RT India и обратится с приветствием к его зрителям. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге.

2 декабря Russia Today (RT) сообщал, что телеканал RT India начнет вещание с 5 декабря из студии в столице Индии.

В эфире вещателя будут транслировать новости на английском языке, посвященные роли Индии и РФ в многополярном мире.

Ушаков обратил внимание на то, что отдельного пресс-подхода главы государства в этот раз не будет. После переговоров лидеры России и Индии выступят с заявлением для журналистов, добавил он.

В последний раз Путин и Моди виделись на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, который проходил в начале сентября.

Читайте также:Что будет делать Владимир Путин в Индии во время госвизита
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте