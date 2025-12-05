Моди сравнил теракт в Пахалгаме с трагедией в «Крокусе»

22 апреля боевики «Кашмирского сопротивления» открыли стрельбу по туристам в Пахалгаме. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана. Атака стала поводом для проведения Индией операции под названием «Синдур», Пакистан начал ответные боевые действия. Боевые действия продлились три дня. 10 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня.