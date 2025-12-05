Газета
Главная / Политика /

Моди сравнил теракт в Пахалгаме с трагедией в «Крокусе»

Ведомости

Апрельский теракт в Пахалгаме был похож на трусливую атаку, которая произошла в подмосковном «Крокус сити холле», заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Моди подчеркнул, что Индия и Россия всегда поддерживали друг друга и «работали плечом к плечу в нашей борьбе против терроризма».

22 апреля боевики «Кашмирского сопротивления» открыли стрельбу по туристам в Пахалгаме. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана. Атака стала поводом для проведения Индией операции под названием «Синдур», Пакистан начал ответные боевые действия. Боевые действия продлились три дня. 10 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня.

