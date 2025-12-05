Газета
Главная / Политика /

Путин и Моди выступают на российско-индийском торговом форуме

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступают на российско-индийском торговом форуме в Дели. Трансляцию ведет Кремль.

Путин отметил, что прочные и разветвленные связи между сторонами служат надежной опорой отношений двух стран. Товарооборот между Индией и Россией продолжает расти устойчивыми темпами.

«Мы хотим развивать многоплановые отношения с Индией», – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин провел переговоры с Моди. Во время выступления по итогам встречи он сообщил, что Россия удовлетворена переговорами. Президент РФ отметил, что стороны подписали солидный пакет документов.

Российский лидер также сообщил, что товарооборот с Индией по итогам 2025 г. составит около $60 млрд. При этом страны могут поднять уровень торговли и до $100 млрд, добавил он.

