Путин и Моди выступают на российско-индийском торговом форуме
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступают на российско-индийском торговом форуме в Дели. Трансляцию ведет Кремль.
Путин отметил, что прочные и разветвленные связи между сторонами служат надежной опорой отношений двух стран. Товарооборот между Индией и Россией продолжает расти устойчивыми темпами.
«Мы хотим развивать многоплановые отношения с Индией», – подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин провел переговоры с Моди. Во время выступления по итогам встречи он сообщил, что Россия удовлетворена переговорами. Президент РФ отметил, что стороны подписали солидный пакет документов.
Российский лидер также сообщил, что товарооборот с Индией по итогам 2025 г. составит около $60 млрд. При этом страны могут поднять уровень торговли и до $100 млрд, добавил он.