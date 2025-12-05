Reuters: США установили для Европы дедлайн из-за расходов на оборону
Вашингтон хочет переложить на Европу большую часть оборонных возможностей НАТО, для этого США установили крайний срок до 2027 г. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников, в том числе официального представителя США.
На этой неделе состоялась встреча сотрудников Пентагона, курирующих политику НАТО, и нескольких европейских делегаций в Вашингтоне, сообщило агентство. На ней представители минобороны США заявили, что Вашингтон пока «не удовлетворен успехами Европы в повышении своего оборонного потенциала» после начала российско-украинского конфликта.
Американские официальные лица заявили, что если Европа не уложится в установленный срок до 2027 г., то США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО. Согласно материалу, такие сроки показались некоторым европейским чиновникам нереалистичными.
29 октября минобороны Румынии сообщило, что США уведомили союзников по НАТО о решении сократить численность американских войск в Европе. Изменения коснутся воинского контингента, развернутого на восточном фланге НАТО в рамках переоценки глобальной позиции вооруженных сил США.