США сообщили странам НАТО о решении сократить свои войска в Европе

23 января ANSA со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на 20 000 человек – на 20%. Отмечалось также, что американский лидер намерен просить «о финансовом взносе на содержание оставшихся войск по эту сторону Атлантики».