США сообщили странам НАТО о решении сократить свои войска в Европе
США уведомили Румынию и ее союзников по НАТО о решении сократить численность американских войск в Европе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Румынии.
Изменения коснутся воинского контингента, развернутого на восточном фланге НАТО в рамках переоценки глобальной позиции вооруженных сил США. Американские войска прекратят ротацию в Европе. Около 1000 военнослужащих останутся на территории Румынии и «продолжат служить гарантией приверженности США региональной безопасности».
Решение, по версии румынского министерства, ожидаемо. Изменение связано с новыми приоритетами президентской администрации. Кроме того, НАТО усилило присутствие и активность на восточном фланге, что позволяет США скорректировать свою военную позицию.
15 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО поддерживает «значительное передовое военное присутствие» на своем восточном фланге и активизировало учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ России и Белоруссии.
23 января ANSA со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует сократить численность американских войск в Европе примерно на 20 000 человек – на 20%. Отмечалось также, что американский лидер намерен просить «о финансовом взносе на содержание оставшихся войск по эту сторону Атлантики».