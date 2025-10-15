Белоусов: возле границ России и Белоруссии находились 60 000 военных НАТО
При учениях стран НАТО было задействовано около 60 000 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии минобороны Белоруссии и РФ.
«Общая численность задействованных сил Североатлантического блока в прошедших на восточном фланге альянса учениях составила около 60 000 военнослужащих», – сказал он.
Белоусов объявил, что сотрудничество России и Белоруссии в сфере обороны поддерживает региональную стабильность на фоне действий НАТО. По его словам, НАТО поддерживает «значительное передовое военное присутствие» на своем восточном фланге и активизировало учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран.
10 октября генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО проведет ежегодные военные учения с имитацией использования ядерных вооружений Steadfast Noon 13 октября. Он отметил, что учения являются демонстрацией ядерного потенциала альянса и направлены на послание сигнала «любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать своих союзников».
За день до этого Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что НАТО планирует развернуть беспилотники вдоль границы с Россией и ослабить ограничения для пилотов, чтобы они могли наносить удары по российским самолетам. Переговоры внутри блока направлены на определение контрмер после серии нарушений воздушного пространства некоторых стран якобы со стороны российских беспилотников, отмечала газета.