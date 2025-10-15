Белоусов: возле границ России и Белоруссии находились 60 000 военных НАТО

За день до этого Financial Times (FT) со ссылкой на источники писала, что НАТО планирует развернуть беспилотники вдоль границы с Россией и ослабить ограничения для пилотов, чтобы они могли наносить удары по российским самолетам. Переговоры внутри блока направлены на определение контрмер после серии нарушений воздушного пространства некоторых стран якобы со стороны российских беспилотников, отмечала газета.