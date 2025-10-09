FT: НАТО хочет развернуть БПЛА вдоль российской границы
Страны НАТО обсуждают введение более активных ответных мер на якобы все более провокационные действия РФ. В частности, альянс планирует развернуть беспилотники вдоль границы с Россией и ослабить ограничения для пилотов, чтобы они могли наносить удары по российским самолетам. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
Как пишет газета, переговоры направлены на то, чтобы определить контрмеры после серии нарушений воздушного пространства некоторых стран якобы со стороны российских беспилотников.
Еще одно предложение по сдерживанию Москвы включает в себя проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках.
Собеседники FT рассказали, что одним из вопросов на повестке дня стран НАТО является рационализация правил ведения боевых действий на восточном фланге. По их словам, некоторые члены альянса требуют, чтобы пилоты истребителей делали визуальное подтверждение угрозы перед вступлением в бой, в то время как другие позволяют им открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности.
8 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия (ЕК) настаивает на необходимости развернуть ударные беспилотники рядом с границами России и Белоруссии «на случай начала конфликта». Кроме того, он заявлял, что российские дроны «Герань-2» якобы могут «из Калининграда или Белоруссии» атаковать Нидерланды, Бельгию, Данию, Швецию, Германию или Францию.
В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.
Затем Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии и Германии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.