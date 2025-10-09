FT: НАТО хочет развернуть БПЛА вдоль российской границы

Собеседники FT рассказали, что одним из вопросов на повестке дня стран НАТО является рационализация правил ведения боевых действий на восточном фланге. По их словам, некоторые члены альянса требуют, чтобы пилоты истребителей делали визуальное подтверждение угрозы перед вступлением в бой, в то время как другие позволяют им открывать огонь на основе данных радара или предполагаемой опасности.