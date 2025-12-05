Путин дал старт вещанию телеканала RT India
Президент РФ Владимир Путин дал старт телевещанию Russia Today (RT) India. Вместе с ним выступила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Трансляцию вел Кремль.
Перед стартом президент РФ выступил с речью в прямом эфире. Он рассказал, что новый канал позволит индийской аудитории получать объективную информацию о происходящем в России.
«Вперед», – сказал Путин. После его слов телеканал официально начал работу.
2 декабря RT сообщал, что телеканал RT India начнет вещание с 5 декабря из студии в столице Индии. В эфире вещателя будут транслировать новости на английском языке, посвященные роли Индии и РФ в многополярном мире.