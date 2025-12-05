Газета
Главная / Политика /

МИД: конференция Россия – Африка пройдет 19–20 декабря в Каире

Ведомости

19–20 декабря в Каире пройдет вторая министерская конференция Россия – Африка. Об этом сообщили в МИД РФ.

По данным министерства, ее проведение обсуждалось в ходе прошедшего телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Египта Бадром Абдельати.

«Основное внимание было уделено ходу подготовки ко второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка», – говорится в сообщении дипведомства.

Также министры обсудили двустороннюю повестку и подчеркнули важность плотной координации по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Также состоялся обмен оценками ситуации на Ближнем Востоке, включая положение в секторе Газа, а также вокруг Ливана и Сирии. По просьбе Абдельати Лавров представил российское видение развития событий вокруг украинского кризиса.

9 ноября сообщалось, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу посещал Каир для переговоров с египетским руководством. Его встречали советник президента по нацбезопасности Файза Эль-Нага и посол России Георгий Борисенко.

