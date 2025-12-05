МИД: конференция Россия – Африка пройдет 19–20 декабря в Каире

Также министры обсудили двустороннюю повестку и подчеркнули важность плотной координации по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Также состоялся обмен оценками ситуации на Ближнем Востоке, включая положение в секторе Газа, а также вокруг Ливана и Сирии. По просьбе Абдельати Лавров представил российское видение развития событий вокруг украинского кризиса.